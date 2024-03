Senza LeBron James, fermo per un problema alla caviglia, i Lakers, trascinati da Anthony Davis e Austin Reaves, rimontano da -19 nel 4° quarto e vincono a Milwaukee dopo due tempi supplementari. Vittorie in trasferta anche per Golden State che passa a Miami, per i Thunder che battono i Pelicans a New Orleans e per Dallas che travolge i Kings a Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

