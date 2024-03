Nella notte è arrivata una sconfitta casalinga per mano di Houston, ma il traguardo importante i Thunder l'avevano già passato la sera precedente battendo i Pelicans. Era infatti dalla stagione 2015-16 che Oklahoma City non vinceva 50 partite in regular season. Allora le stelle erano Kevin Durant e Russell Westbrook, poi arrivati fino a gara 7 delle finali della Western Conference. Ora rimane da vedere dove sapranno portare la squadra Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren