Il giocatore perfetto secondo Tracy McGrady

L’Hall of Famer Tracy McGrady si è prestato a un gioco molto in voga negli ultimi anni: creare un giocatore perfetto prendendo “parti” dai grandi del presente e del passato. Ecco le sue scelte per creare il giocatore di pallacanestro definitivo, uno che a suo dire sarebbe in grado di segnare "45 punti di media nella NBA di oggi", ma nel quale non figura Michael Jordan in nessuna categoria. E voi? Quale scelte fareste?