Golden State vince a San Antonio, dove va in scena una sfida spettacolare tra Steph Curry e Victor Wembanyama. Le prestazioni strepitose di LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavs alle vittorie in trasferta a Brooklyn e a Houston. OKC strappa la vittoria a New York, torna in testa a Ovest e si qualifica matematicamente per i playoff. Vittorie nette per Clippers, Kings e Heat. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA