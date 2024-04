Nonostante qualche passo in avanti recente, Golden State sembra destinata al 10° posto a Ovest. Un piazzamento che costringerebbe Steph Curry e compagni a vincere per ben due volte al play-in per non veder subito terminare la stagione. In caso di fallimento, però, gli Warriors potrebbero decidere di ripartire da zero o quasi in estate. E secondo "Bleacher Report" potrebbero farlo attraverso un mega-scambio che coinvolgerebbe anche Lakers, Hawks e Timberwolves