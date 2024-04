Wemby, stoppata decisiva e Pelicans nei guai VIDEO

Dopo aver impressionato tutti sul campo di Denver, Victor Wembanyama ha vissuto una serata decisamente più modesta a New Orleans, sbagliando tutti i sei tiri tentati nel primo tempo per soli due punti. Il futuro rookie dell’anno ha però cambiato marcia nella ripresa, chiudendo alla fine con 17 punti, 12 rimbalzi, 9 assist e 3 stoppate, tra cui quella decisiva a 13 secondi dalla fine per suggellare la vittoria. Un successo che mette nei guai i Pelicans, arrivati al quarto ko in fila e scivolati al 7° posto a Ovest