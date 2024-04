Quella di San Antonio doveva essere una stagione tutta costruita attorno all'esigenza di far ambientare e crescere Victor Wembanyama, e così è stato. Il francese non ha affatto deluso le enormi aspettative che ne avevano accompagnato l'ingresso in NBA, anzi, ha confermato di essere a tutti gli effetti un talento generazionale. I risultati di squadra, però, sono stati deludenti e per tornare davvero grandi gli Spurs dovranno con ogni probabilità mettere mano al roster