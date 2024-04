Secondo quanto riporta Shams Charania, il greco non solo non scenderà in campo al via della serie contro gli Indiana Pacers (domenica notte) ma potrebbe saltare tutto il primo turno e forse parte del secondo - se non tutto. Sempre che Milwuakee superi l'ostacolo Indiana anche senza il suo leader e continui il cammino nei playoff

La paura serpeggiava, in casa Bucks, e ora – secondo quanto riporta Shams Charania – Milwaukee appare preparata a fare a meno della sua superstar, Giannis Antetokounmpo, per un periodo tra le due e le quattro settimane. Al via dei playoff, che per i Bucks iniziano nel weekend con la sfida contro Indiana, questo vuol dire che il greco salterà sicuramente tutto il primo turno e forse anche parte (se non tutto) del secondo, sempre ammesso che Milwaukee batta Indiana per guadagnarsi una sfida in semifinale di conference contro la vincente di New York-Philadelphia. Il problema è al polpaccio sinistro infortunatosi nell’ultima gara da lui disputata, quella contro i Boston Celtics. Un infortunio che per la dinamica e non solo ricorda sinistramente quello che aveva fermato Kevin Durant in maglia Golden State Warriors – e l’esito al suo rientro in campo (con un infortunio ancora peggiore) potrebbe aver spinto Milwaukee ad adottare tutte le precauzioni del mondo per non rischiare lo stesso destino per Antetokounmpo.