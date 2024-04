Cleveland batte Orlando e si prende gara-1

Mettiamola così: se avete aspettato un’intera regular season per vedere le difese salire di livello, gara-1 tra i Cleveland Cavaliers e gli Orlando Magic fa per voi. A dirla tutta, però, sono stati gli attacchi a non essere al livello richiesto per una sfida di post-season: entrambe le due squadre hanno fatto enorme fatica a mettere punti a tabellone, tirando con percentuali infime sia dal campo (44% per i Cavs, 32% per i Magic) che soprattutto da tre punti (8/30 per i padroni di casa, 8/37 per gli ospiti). Ne è venuta fuori una gara di parziali e contro-parziali, perché non appena una delle due riusciva a mettere in fila tre canestri la sfida aveva una svolta. A metterne assieme di più sono stati però i Cavs, che hanno risposto a tutti i tentativi degli avversari dopo aver preso il controllo del match con un 5/5 da tre punti per cominciare il match. Da lì in poi però i Cavs hanno segnato solamente 3 triple su 25 tentativi, riuscendo però con la difesa e con il controllo dei tabelloni (65-53 a rimbalzo) a tenere a bada i tentativi dei Magic e ad assicurarsi l’1-0 nella serie.