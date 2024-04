Tra le serie di primo turno dei playoff, quella che vedeva di fronte Milwaukee e Indiana era sembrata da subito una delle più equilibrate. Un po' perché l'assenza per infortunio di Giannis Antetokounmpo accorciava, per non dire che annullava del tutto la distanza tra le due squadre dimostrata anche dalle rispettive posizioni in classifica. E un po' perché i Pacers, durante la stagione, si erano resi protagonisti di uno sgambetto non da poco ai danni dei campioni NBA 2021 nella semifinale dell'In-Season Tournament. In effetti, i primi due capitoli della sfida tra la 3° e la 6° classificata nella Eastern Conference hanno confermato le previsioni. In gara-1 sono stati i Bucks, sospinti dal primo tempo clamoroso da 35 punti di Damian Lillard, ad avere la meglio. Gara-2, per contro, si è trasformata in un autentico Pascal Siakam show, con l'ex Toronto a dominare grazie ai 37 punti, 11 rimbalzi e 6 assist poi risultati decisivi nella vittoria dei Pacers. Facile quindi pronosticare che con le due squadre così vicine una all'altra, gara-3 potrebbe rappresentare il punto di svolta della serie.