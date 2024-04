Brutte notizie in casa Milwaukee: i Bucks, già sotto 1-2 nella serie contro Indiana, potrebbero non poter contare su Damian Lillard per gara-4 in programma domani. Già nel finale di gara-3 l'ex Portland aveva accusato un forte dolore al tendine d'Achille ma era rimasto comunque in campo

La sensazione, già nel finale di gara-3, poi persa 121-118 al supplementare, era che il problema accusato da Damian Lillard al tendine d'Achille della gamba sinsitra fosse serio. L'ex Portland era comunque rimasto in campo, giocando sul dolore ma senza essere in grado di contribuire granché alla causa di Milwaukee. E ora per i Bucks, già privi della loro altra stella Giannis Antetokounmpo e sotto 1-2 nella serie, arriva un'altra brutta notizia: lo stiramento subito da Lillard lo costringerebbe a camminare con un supporto rigido nella zona infortunata. La sua presenza in gara-4, programmata per domani notte, sembra al momento in dubbio.