Philadelphia-New York gara-4 alle 19 su Sky Sport

La serie più combattuta e polemica dei playoff 2024 raggiunge il suo punto di svolta in gara-4: una vittoria dei Philadelphia 76ers padroni di casa darebbe la parità sul 2-2, una dei New York Knicks li metterebbe nelle condizioni ideali per chiudere subito i conti e passare al turno successivo. Una sfida dai mille significati assolutamente da non perdere alle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Tra le otto serie del primo turno dei playoff 2024, nessuna può contare sull’animosità e sull’equilibrio di New York-Philadelphia . I primi tre episodi della serie hanno già visto accadere di tutto , con prestazioni strepitose, finali controversi, fischi arbitrali mancati e polemiche da una parte e dall’altra. Poi però c’è il campo, e in campo tanto bisognerà risolvere già questa sera a partire dalle 19.00 — diretta Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — per gara-4 tra i Sixers padroni di casa e i Knicks ospiti. Una gara-4 che può rappresentare un punto di svolta della serie: una vittoria di Joel Embiid ( 50 punti in gara-3 , massimo in carriera ai playoff nonostante il ginocchio non in perfette condizioni e una paralisi sul lato sinistro del volto) e compagni darebbe la parità sul 2-2, una di Jalen Brunson ( reduce dai 39 punti con 13 assist di gara-3 ) e soci li metterebbe nelle condizioni ideali per chiudere subito i conti e passare al turno successivo davanti al proprio pubblico.

Le polemiche di gara-3 (dopo quelle di gara-2)

Già gara-2 si era conclusa tra mille polemiche, con i falli non fischiati su Tyrese Maxey che hanno portato alla tripla del sorpasso di Donte DiVincenzo in un finale convulso. Anche gara-3 però non è stata priva di scontri in campo e fuori, con Joel Embiid punito con un fallo flagrant di tipo 1 nel primo quarto aggrappandosi alle gambe di Mitchell Robinson da terra e portando il lungo avversario a infortunarsi nuovamente alla caviglia sinistra. Il suo status e quello di Embiid sono entrambi “questionable” per gara-4, anche se ci sono pochi dubbi che l’MVP in carica sia regolarmente in campo per la palla a due di una gara-4 apertissima a ogni pronostico e assolutamente da non perdere in diretta su Sky Sport NBA.