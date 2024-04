Lo scorso settembre, quando sorprendendo tutti i Bucks si erano portati a casa Damian Lillard, l'idea era che la coppia formata dall'ex Portland e da Giannis Antetokounmpo avrebbe reso Milwaukee la sfidante per eccellenza dei Denver Nuggets campioni in carica. L'annata che è seguita, però, è stata molto più discontinua di quanto ci si aspettasse, e nel bel mezzo della regular season è arrivato anche il cambio in panchina con l'arrivo di Doc Rivers. E ora, sotto 1-2 nella serie di primo turno contro i Pacers nonostante il vantaggio del fattore campo, Milwaukee potrebbe giocarsi una partita già decisiva per la sua stagione senza le sue due grandi stelle. Antetokounmpo, infatti, rimane fuori causa fin dall'inizio dei playoff per uno stiramento al polpaccio e adesso anche Lillard, uscito zoppicante da gara-3 per un problema al tendine d'Achille, è stato dichiarato ufficialmente inidisponibile. La partita, in programma questa notte e da giocare oltretutto in trasferta, vede i Bucks con le spalle al muro e sull'orlo di un possibile 1-3 che metterebbe la serie nelle mani di Indiana, e provare a invertire la rotta senza Giannis e Dame potrebbe rivelarsi un'impresa quasi impossibile.