Prestazione storica di Jalen Brunson in gara-4 tra Knicks e Sixers: il playmaker di New York segna 47 punti e distribuisce 10 assist, guidando i suoi alla vittoria che vale il 3-1 nella serie. OG Anunoby va in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, mentre Philadelphia ha 27 punti e 10 rimbalzi da un Joel Embiid apparso però spesso in difficoltà dal punto di vista fisico e cede nel finale

La battaglia di gara-4, perché è questo che tutti si attendono, una battaglia, inizia con la rinuncia dei Knicks a Mitchell Robinson. Il centro di New York, reduce da un lungo stop per il problema alla caviglia sinistra e uscito in anticipo durante gara-3, prova a resistere nel riscaldamento poco prima della partita ma il dolore risulta troppo intenso. A occuparsi di Joel Embiid, quindi, è ancora una volta Isaiah Hartenstein, almeno in prima battuta. La difesa degli ospiti non riesce comunque a contenere il camerunese, letteralmente immarcabile nella vittoria 125-114 di giovedì, che chiude il 1° quarto dominando con 10 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Dall’altra parte sono addirittura 12 i punti segnati da Jalen Brunson nel primo parziale di gioco, ma il resto dei compagni ne manda a referto solo 5 e Philadelphia va avanti 27-17. Il 2° quarto si apre con il contatto tra Nicolas Batum e Bojan Bogdanovic, con il croato dei Knicks che ha la peggio ed è costretto ad uscire dopo che l’avversario gli è atterrato sulla caviglia sinistra. Nel frattempo, però, Embiid è in panchina per rifiatare e New York ne approfitta riportandosi sotto 25-29 e costringendo coach Nick Nurse a chiamare time out. Il prosieguo del quarto, però, è all’insegna dell’equilibrio e all’intervallo il punteggio dice 49-47 in favore dei Sixers.