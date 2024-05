Il prossimo gennaio, come da tradizione, la NBA sbarcherà in Europa e sarà ancora una volta Parigi a ospitare due partite di stagione regolare. E non saranno due partite qualsiasi, perché il protagonista assoluto sarà Victor Wembanyama, pronto a rientrare in patria con i suoi San Antonio Spurs per sfidare Tyrese Haliburton e gli Indiana Pacers il 23 e 25 gennaio 2025

La notizia era nell'aria da tempo, anticipata anche da alcuni dei protagonisti interessati, primo tra tutti coach Gregg Popovich, e ora è ufficiale: la prossima edizione dei Paris Games vedrà in campo San Antonio e Indiana. Le due partite, in programma il 23 e il 25 gennaio 2025, vedranno ovviamente al centro dell'attenzione Victor Wembanyama, 1° scelta assoluta al Draft 2023 e pronto a tornare in patria con i suoi Spurs per affrontare i Pacers dell'altra stella in forte ascesa Tyrese Haliburton. Quella del 2025 sarà la 4° edizione dei Paris Games, dopo che Parigi aveva già ospitato partite valide per la regular season NBA nei due anni precedenti e nel 2020. Questa volta, però, l'occasione sarà ancora più speciale perché in campo ci sarà quello che rimane il candidato forte al premio di rookie dell'anno, nato e cresciuto proprio nell'area metropolitana della capitale francese.