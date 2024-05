Quando in palio c'è il passaggio del turno, è meglio dare la palla a Kyrie Irving. La storia ai playoff questo, perché con lui in campo nelle partite che potevano chiudere la serie le sue squadre hanno un record di 13-0. E anche in gara-6 contro i Clippers Irving è stato decisivo. 28 dei suoi 30 punti sono arrivati nel secondo tempo, quando Dallas ha messo le mani sulla partita e sulla qualificazione alle semifinali di Conference contro Oklahoma City

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA