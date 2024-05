L'esordio nella serie contro i Thunder non è andato come se lo immaginava, e nel dopo partita Luka Doncic non ha fatto niente per nascondere la sua frustrazione. La stella di Dallas ha chiuso gara-1 con 19 punti e 9 assist, tirando 6/19 dal campo e 1/8 da tre. Secondo Doncic, però, le statistiche individuali contano meno di zero e i Mavs devono pensare subito a gara-2

Che, classifica della regular season alla mano, Dallas non partisse affatto favorita nella serie contro Oklahoma City era evidente a tutti, ma in gara-1 i Mavs hanno davvero realizzato quanto possono far male i Thunder su entrambi i lati del campo. Nella netta vittoria per 117-95 dei ragazzi di coach Daigneault c'è prima di tutto una prestazione difensiva di assoluto livello, grazie alla quale i padroni di casa hanno tenuto gli avversari ad un modestissimo 39.3% complessivo dal campo. E tra le fila dei texani, a soffrire più di tutti è stato proprio Luka Doncic. Lo sloveno è stato insolitamente impreciso al tiro, chiudendo con 19 punti e 9 assist ma tirando solo 6/18 dal campo e soprattutto 1/8 da tre. Non è quindi casuale che nella conferenza stampa del dopo partita gli sia stato chiesto proprio della sua serataccia al tiro. E di fronte alla domanda diretta, Doncic non ha fatto nulla per celare la frustrazione: "Ho tirato male? Chi se ne frega, abbiamo perso". "Dobbiamo subito pensare alla prossima partita" ha quindi aggiunto l'ex Real Madrid, "io dovrò giocare meglio, tutta la squadra dovrà giocare meglio".