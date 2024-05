Non è una novità, ma gara-1 della serie con Cleveland l'ha confermato: il vero leader dei lanciatissimi Celtics è Jaylen Brown. Migliore in campo contro i Cavs (32 punti e 6 rimbalzi con 12/18 dal campo), l'ala biancoverde non si è tirata indietro nemmeno nelle dichiarazioni del dopo partita. Boston è la favorita per la vittoria del titolo e Brown non ha alcuna intenzione di nasconderlo

Il piano partita con cui nella notte Cleveland si è presentata al TD Garden è apparso da subito chiaro: limitare prima di tutto Jayson Tatum. E, in effetti, la stella dei Celtics non ha avuto una gran serata, chiudendo comunque in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi ma tirando 7/19 dal campo. L'attenzione riservata a Tatum, però, ha aperto le porte dell'area avversaria all'altra stella di Boston, che non si è fatta certo pregare e ha dominato gara-1 con 32 punti e 6 rimbalzi, tirando con il 66.7% dal campo. Non che la prestazione di Jaylen Brown sia stata una sorpresa, perché è evidente da tempo come sia proprio il numero 7 biancoverde la vera anima e il leader della squadra. In questi playoff Brown guida i Celtics per punti di media con 24.3 a partita, meglio del più celebrato Tatum (22.8) e anche nella conferenza stampa successiva alla netta vittoria 120-95 sui Cavs ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni e al resto della NBA. "Sono i playoff, tutto può succedere e noi pensiamo a una partita alla volta" ha dichiarato Brown, senza poi tirarsi indietro rispetto al ruolo di grandi favoriti per il titolo che i Celtics si portano dietro da tutta la stagione: "cercheremo sempre di essere la squadra che gioca più duramente e poi vediamo cosa succederà, ma credo che batterci per quattro volte sarà dura per chiunque".