Nella notte Nikola Jokic ha vinto il suo terzo titolo di MVP , superando sul podio Shai Gilgeous-Alexander (secondo in classifica) e Luka Doncic (terzo) . Gli altri due finalisti per il Most Valuable Player tornano in campo questa notte per la loro serie di playoff tra gli Oklahoma City Thunder del canadese e i Dallas Mavericks dello sloveno, con i Thunder padroni di casa avanti sull’1-0 dopo il convincente successo in gara-1. SGA e compagni hanno controllato la sfida fin dal primo possesso, accelerando nel finale per liberarsi dei texani e confermarsi come imbattuti in questa post-season, con cinque vittorie e zero sconfitte fino a questo momento. Conquistando la sesta in fila — in diretta stanotte alle 3.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, repliche nella giornata di venerdì con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — aggancerebbero i Minnesota Timberwolves, anche loro imbattuti sul 6-0 prima di gara-3 contro i Denver Nuggets, ma soprattutto si metterebbero in controllo della serie per avanzare alle finali di conference per la prima volta dal 2016. Per riuscirci si affideranno ancora una volta a Gilgeous-Alexander , che secondo Shaquille O’Neal avrebbe meritato il premio di MVP al posto di Jokic, eccellente in gara-1 con 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist , mentre Doncic è stato lontano dai suoi standard migliori.

SGA contro Doncic: sabato alle 21.30 gara-3 in diretta su SkySport.it

Sin da gara-3 nella serie contro gli L.A. Clippers lo sloveno dei Mavs sta facendo i conti con un ginocchio non in perfette condizioni per via di una distorsione, ma è stata soprattutto la difesa dei Thunder e in particolare di Lu Dort a spegnere Doncic, come al solito sottotono in gara-1 (1-6 in carriera per lui nelle prime partite di una serie). Per raggiungere quota 19 punti infatti sono stati necessari 19 tiri, realizzandone appena 6 con un brutto 1/8 da tre punti (nei playoff sta tirando sotto il 30% dall’arco) e un inconsueto 6/10 ai liberi, aggiungendo anche 5 palle perse e -21 di plus-minus nei quasi 40 minuti in cui è rimasto in campo. Doncic ha aggiunto 6 rimbalzi, 9 assist e 2 recuperi alla sua prestazione, ma non è riuscito a esercitare il controllo che normalmente impone su tutte le partite in cui scende in campo, senza neanche finire come miglior realizzatore dei suoi (Kyrie Irving meglio, seppur di un solo punto, a quota 20). Per pareggiare la serie contro i Thunder ci sarà bisogno di altro in gara-2, ma soprattutto davanti al proprio pubblico il finalista per il premio di MVP dovrà salire di livello: l’appuntamento è fissato per le 21.30 di sabato 11 maggio in diretta su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti qui su SkySport.it con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.