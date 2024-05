Tatum: “Siamo una buona squadra, non un superteam”

Come nella serie di primo turno contro Miami, gara-2, davanti al proprio pubblico, si rivela fatale per i Boston Celtics. E una squadra che ha dominato la stagione regolare (64 vittorie, 18 sconfitte, un distacco di 14 gare sulla seconda a Est) vede di nuovo la propria avversaria prendersi il vantaggio del fattore campo. Una sorpresa? Non per Jayson Tatum, apparentemente, che in conferenza stampa dopo il ko di gara-2 contro Cleveland attacca quella che è la “narrazione in TV” attorno ai Boston Celtics. “C’è questa idea che siamo un superteam. Non lo siamo. Siamo una buona squadra, ma non abbiamo l’allenatore dell’anno; non abbiamo l’MVP; abbiamo a roster solo due All-Star. Dicono tutti che siamo un superteam ma è una lama a doppio taglio, perché poi non veniamo riconosciuti come tali”, dice il leader dei Celtics. Che aggiunge: “Pare che tutto il mondo si comporti come se non possiamo mai perdere. Da noi ci si aspettano vittorie con 25 punti di scarto ogni volta. Non è così. Noi per primi non ci aspettiamo che sia così. Non è mai facile, meno ancora al secondo turno di un playoff NBA.