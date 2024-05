Il centro serbo dei Denver Nuggets si "riprende" il trofeo di MVP dalle mani di Joel Embiid (vincitore lo scorso anno) dopo averlo già incamerato anche nel 2022 e nel 2021. Per lui in stagione regolare 26.4 punti con 12.4 rimbalzi e 9.0 assist di media, in 79 gare disputate. Solo altri otto giocatori sono riusciti a vincere il premio almeno tre volte in carriera

SHAQUILLE O'NEAL NON CI STA: "LO MERITAVA GILGEOUS-ALEXANDER"

