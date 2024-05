Dopo essere inciampati nel più classico dei passi falsi in gara-2, nella notte i Celtics hanno portato a casa una netta vittoria in trasferta. E Jaylen Brown, autore di 28 punti e 9 rimbalzi nel successo di Boston per 106-93, nel dopo partita ha reso noto il suo tentativo di motivare i compagni in vista del doppio impegno a Cleveland tra gara-3 e gara-4. Non è tempo di scherzare in casa biancoverde, tantomeno di godersi il clima peraltro assai poco ospitale dell'Ohio

Minima 10 gradi, massima 12, nuvoloso con forte probabilità di pioggie nei giorni successivi. È questo, almeno dal punto di vista meteorologico, il clima che ha accolto i Celtics a Cleveland in vista della trasferta per gara-3 e gara-4. Non che ai ragazzi allenati da Joe Mazzulla importasse poi molto, perché l'unico obiettivo con cui Boston è arrivata in Ohio era e rimane quello di vincere entrambe le partite e mettere le mani sulla serie. E nella notte i biancoverdi hanno riscattato il passaggio a vuoto di gara-2 con una netta vittoria 106-93. La prova di grande autorevolezza dei Celtics è stata anche il frutto delle motivazioni fornite ai compagni da Jaylen Brown, sempre più leader emotivo della squadra. Poco dopo il successo ottenuto in gara-3, infatti, l'ala di Boston, che ha chiuso la sua partita con 28 punti e 9 rimbalzi, ha rivelato il suo messaggio per i compagni una volta sbarcati in città. "Prima della partita ho detto ai miei compagni: non siamo qui per scherzare" ha raccontato Brown, "e non siamo venuti a Cleveland per goderci il clima, per cui diamoci una mossa". Il messaggio sembra aver funzionato e ora l'attenzione si sposta verso gara-4 in programma lunedì notte.