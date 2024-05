Dopo l'inciampo di gara-2, i Celtics si riprendono subito e passano a Cleveland trascinati da Jayson Tatum (33 punti e 13 rimbalzi) e Jaylen Brown (28 punti e 9 rimbalzi). Ai Cavs non basta il solito Donovan Mitchell (33 punti), che nel finale esce dal campo dolorante per un problema al ginocchio. In gara-3 Dallas trova un sempre più sorprendente PJ Washington (27 punti) e batte i Thunder nonostante i 31 di Shai Gilgeous-Alexander. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA