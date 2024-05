È possibile vincere una serie in cui si parte già nettamente sfavoriti senza poter nemmeno contare sul proprio miglior giocatore? Cleveland, sotto 3-1 contro Boston e già priva del suo centro titolare Jarrett Allen, potrebbe presto trovarsi a fornire una rispsosta a questa domanda. Dopo aver saltato gara-4, infatti, Donovan Mitchell pare essere in forse anche per gara-5, in programma mercoledì notte in casa dei Celtics. I Cavs si troveranno spalle al muro, con lo spettro dell'eliminazione che incombe sulle loro teste, e il leader della squadra potrebbe ancora una volta non essere della partita. Il problema al polpaccio accusato nel finale di gara-3, infatti, continua a disturbare Mitchell, che non ha partecipato agli ultimi allenamenti con i compagni, preferendo dedicarsi ai tentativi di recuperare il più in fretta possibile dall'infortunio. Al momento, però, non è affatto sicuro che l'ex Jazz, autore fin qui di 29.6 punti di media a partita in questi playoff, possa essere sul parquet del TD Garden mercoledì notte per provare almeno a rimandare la chiusura della stagione dei suoi Cavs.