Super prestazione per la stella dei Thunder nella vittoria in Texas di gara-4, che vale il pareggio nella serie. SGA ha chiuso a quota 34 punti - il suo massimo in carriera nei playoff - con 8 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate e 2 palle rubate. Il tutto senza perdere nemmeno un pallone e tirando 14 su 27 dal campo (6/6 ai liberi). Il canadese si è preso la squadra sulle spalle nel finale in volata, segnando 10 punti decisivi negli utimi 6 minuti di partita