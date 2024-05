Una città che vede la propria squadra trionfare in uno dei massimi campionati professionistici americani vive la vittoria con grande orgoglio. Solo lo scorso anno, ad esempio, Denver (in NBA) e Las Vegas (in NHL) hanno festeggiato il primo titolo nella storia di Nuggets e Golden Knights. Quest'anno ci sono quattro città che possono addirittura pensare a una doppia parata, se le proprie squadre dovessero vincere sia sul parquet che sul ghiaccio. Ecco quali sono