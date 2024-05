Jalen Brunson, Anthony Edwards, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander. È questa, in estrema sintesi, la lista dei protagonisti più in vista fin qui in questi playoff. Una lista in cui spicca, o per meglio direa spiccava, un grande assente: Luka Doncic. Non che le statistiche (27.1 punti, 9.6 rimbalzi e 9 assist di media a partita) non lo ponessero quasi alla pari degli altri quattro, anzi. Eppure la sensazione era che allo sloveno fosse finora mancato qualcosa, quel pizzico di magia a cui aveva abituato tutti negli ultimi anni. Il problema al ginocchio destro ne ha certamente limitato l'efficacia, ma nella notte, in una partita forse decisiva per il destino della serie con i Thunder e per i playoff di Dallas, si è finalmente rivisto "Luka Magic". E sul parquet le giocate spettacolari hanno condotto i Mavs alla vittoria 104-92.