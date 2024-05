I Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per le finali di Conference, confermando anche ai playoff quanto già fatto vedere in regular season. Alla base del successo di Boston c'è un attacco in cui la palla non rimane mai ferma, permettendo di trovare buoni tiri, soprattutto da tre. Nell'ultima puntata di "Basket Room" Matteo Soragna spiega come funziona la manovra offensiva dei ragazzi di Joe Mazzulla

