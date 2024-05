Il veterano di mille battaglie - a Memphis, Utah e ora Minnesota - aveva saltato gara-5 a Denver per un problema al tendine d'Achille. Un'assenza importante sia per il suo contributo tecnico, e ancora di più per la sua leadership in campo. E dopo la netta vittoria in gara-6 Rudy Gobert ha voluto scherzosamente sottolineare l'importanza di Conley per i T'Wolves. Rientrando negli spogliatoi il francese gli ha detto - a favore di telecamere - "Non lasciarmi mai più solo". "Non lo farò", la risposta del playmaker