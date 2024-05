Indiana imbattibile in casa: la serie va a gara-7

I Pacers evitano l’eliminazione vincendo la 6^ partita su sei davanti al proprio pubblico in questi playoff, forzando gara-7 contro i Knicks da disputare domenica alle 21.30 (diretta su Sky Sport Uno, anche in streaming sul sito). Pascal Siakam guida i suoi con 25 punti e 7 rimbalzi seguito dai 17+8 di Myles Turner, mentre agli ospiti non bastano i 31 punti di Jalen Brunson dopo aver sbagliato 11 tiri in fila nel primo tempo. Preoccupazione per un infortunio addominale per Josh Hart in vista della decisiva gara-7