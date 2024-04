Si è conclusa la stagione regolare NBA 2023/2024, definite quindi le classifiche di Eastern e Western Conference e i relativi accoppiamenti. Non tutte le sfide del primo turno playoff sono però decise, con quattro squadre - due per conference - che si giocheranno settimo e ottavo posto attraverso il play-in. Vediamo il quadro completo in vista dell'inizio della post-season, tutta da seguire su Sky Sport