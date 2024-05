Gara-7 al MSG, 29 anni dopo: come era andata?

A distanza di 29 anni dall’ultima volta, il Madison Square Garden tornerà a ospitare una gara-7 di playoff NBA con i New York Knicks in campo. Curiosamente nel 1995 la sfida fu proprio agli Indiana Pacers così come nel 1994, portando quella di questa sera — diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 e in streaming sul sito di Sky — a essere la terza sfida decisiva tra queste due squadre nella World’s Most Famous Arena, dove i padroni di casa hanno un record comunque positivo