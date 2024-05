La conquista , nemmeno troppo lenta in verità, di Caitlin Clark nei confronti del mondo del basket prosegue senza intoppi. Dopo aver stabilito il record di ascolti televisivi per il suo debutto in WNBA , la giovane stella di Indiana sale un altro gradino nella scalata verso nuove vette di popolarità . È notizia di ieri, infatti, che Wilson , celebre marchio fornitore di palloni per la NBA e dal 2020 anche per il suo corrispettivo femminile , ha deciso di dedicare a Clark un pallone tutto suo. O, meglio, una linea esclusiva di palloni che portano la sua firma. Si tratta di un onore assai raro e che in precedenza Wilson aveva concesso a un certo Michael Jordan negli anni '80.

Caitlin come MJ, ed è solo l'inizio

La collezione dedicata a Clark consiste al momento in tre versioni dello stesso pallone a tinte dorate ("Threes Up", "Record Breaker" e "Crowd Maestro"), ma Wilson pare intenzionata ad ampliarla nel corso dei prossimi mesi e anni. Non solo, quello con lo storico marchio partner di NBA e WNBA non sembra l'unico accordo di sponsorizzazione che la star delle Fever starebbe per firmare in questi giorni. Nike, pronta a dedicarle subito una scarpa, State Farm, Gatorade e Panini sarebbero infatti le altre aziende interessate ad associare il loro brand al volto di Clark. E, proprio come successo con Jordan ormai più di quarant'anni fa, questo assomiglia all'inizio di una storia di successo destinata a protrarsi molto a lungo.