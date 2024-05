In gara-2 i Celtics non lasciano scampo a Indiana, battuta nettamente e ora sotto 0-2 nella serie. Il grande protagonista della serata è Jaylen Brown, che pareggia il suo career high ai playoff con una prestazione da 40 punti, ma Boston ne trova anche 23 a testa da Jayson Tatum e Derrick White. Ai Pacers non basta un Pascal Siakam da 28 punti, mentre Tyrese Haliburton è costretto ad abbandonare la partita già nel 3° quarto a causa di un infortunio. Risultati e highlights della notte di playoff NBA