Boston rimonta e vince anche a Indianapolis: è 3-0

I Celtics rimontano per due volte da -18 e sorpassano nel finale di gara con un parziale di 13-2, guidati dai 36 punti di Jayson Tatum e dalle giocate decisive di Jrue Holiday nonostante la febbre. In un quintetto tutto in doppia cifra per i biancoverdi spiccano i 24 di Jaylen Brown e i 23 di Al Horford. Ai Pacers privi di Tyrese Haliburton non bastano i 32 punti di Andrew Nembhard, perdendo in casa per la prima volta dopo oltre due mesi

STANOTTE GARA-3 TRA DALLAS E MINNESOTA ALLE 2 SU SKY