Il clima tra Butler e la dirigenza di Miami non pare dei più sereni e il primo nodo da sciogliere sembrerebbe essere il prolungamento del contratto che lega il giocatore agli Heat. Per Butler sarebbe una questione urgente, mentre Riley e soci non hanno grande fretta e preferirebbero parlarne più avanti. In mezzo ci sono i Sixers, che, secondo il "Philadelphia Inquirer", nel caso in cui Butler finisse sul mercato sarebbero disposti a tentare la trade e quindi a concedergli un rinnovo al massimo salariale

Non sarebbe la loro prima opzione, forse nemmeno la seconda, ma i Sixers parrebbero comunque disposti ad aprire il portafoglio nel caso arrivasse in Pennsylvania. Si potrebbe riassumere così lo stato delle cose tra Philadelphia e Jimmy Butler. Nei piani di Daryl Morey, il casting per la terza stella da affiancare a Joel Embiid e Tyrese Maxey vede sempre Paul George come primo candidato e OG Anunoby come sua potenziale alternativa, senza contare il sogno forse irrealizzabile che porta il nome di LeBron James. Il front office dei Sixers, però, non può permettersi di escludere eventuali piani alternativi. E uno di questi porterebbe al ritorno in città della stella ora a Miami, già protagonista a Philadelphia nella stagione 2018-19. Secondo quanto riportato dal "Philadelphia Inquirer", infatti, anche se non è in cima alla loro lista, pur di riavere Butler i Sixers sarebbero inclini a concedergli quel rinnovo contrattuale che per il momento gli Heat non paiono nemmeno disposti a discutere.