Pat Riley non è mai stato tipo da tirarsi indietro di fronte ai microfoni o da astenersi nell'esprimere la propria opinione, spesso in modo brutalmente sincero, e di certo è irrealistico pensare che cambi atteggiamento alla soglia degli ottant'anni. Ciò non toglie che i suoi punti di vista continuino a destare interesse come pochi altri, forse proprio perché quasi sempre fuori dal coro e frutto di un'esperienza ormai lunga più di mezzo secolo sui campi della NBA. E anche nella consueta conferenza stampa di chiusura della stagione, arrivata in anticipo rispetto alle abitudini della casa per via della precoce eliminazione al primo turno da parte degli Heat, Riley non ha smentito la sua fama. Quando gli è stato chiesto delle recenti dichiarazioni di Jimmy Butler, il grande assente nella serie persa 4-1 contro i Celtics ("Se avessi giocato io, Boston e New York ora sarebbero a casa"), il plenipotenziario di Miami ha risposto in maniera inequivocabile. "Non so se Jimmy dicesse sul serio o stesse semplicemente trollando gli avversari" ha dichiarato Riley, "se non sei in campo contro Boston o contro New York, dovresti tenere la bocca chiusa".