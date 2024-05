Dallas ritrova Lively: gara-5 alle 2.30 su Sky

Il rookie Dereck Lively, fuori in gara-4 per una distorsione al collo, è passato da "out" a "questionable" in vista della gara-5 di stanotte (ore 2.30, diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino) che potrebbe riportare i Mavs alle Finals a 13 anni di distanza dall'ultima volta. Minnesota però non vuole chiudere la stagione con una sconfitta davanti al proprio pubblico, tentando la rimonta impossibile

Pur con la delusione di aver fallito il primo match point per tornare alle NBA Finals a distanza di 13 anni dall'ultima volta, i Dallas Mavericks hanno una buona notizia in vista della gara-5 di questa notte. Lo status del rookie Dereck Lively II è passato da "out" a "questionable" in vista di stanotte, dandogli quindi il 50% di possibilità di essere in campo a seguito della brutta distorsione al collo subita nel primo tempo di gara-3 per una ginocchiata di Karl-Anthony Towns. Senza di lui i Mavs sono riusciti a vincere la terza partita della serie, ma hanno subito la sua assenza nel quarto episodio, nonostante il rientro di Maxi Kleber per fortificare la rotazione sotto canestro. Con Lively (che non ha ancora sbagliato un tiro in queste finali di conference: 13/13) e con Luka Doncic (anche lui "questionable" per problemi al ginocchio e alla caviglia, ma non ci sono dubbi sulla sua presenza in campo) i Mavs proveranno a chiudere i conti nella serie contro i Minnesota Timberwolves, ma non sarà per niente semplice.