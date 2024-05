In un’intervista con Taylor Rooks di Bleacher Report, Vince Carter ha dichiarato che in un’ipotetica gara delle schiacciate contro Michael Jordan sarebbe lui a vincere. "Non so come, ma vincerei io. Michael ovviamente si darebbe da fare, ma ho sempre avuto fiducia nelle mie possibilità. Altrimenti gente come MJ, Kobe o LeBron ti uccide"

Il nome di Vince Carter rimarrà per sempre inevitabilmente legato a quello di Michael Jordan. Sin dai suoi primi passi a North Carolina, "Vincredbile" era stato inserito nella lunga schiera degli "eredi di Michael Jordan", senza riuscire — come chiunque altro — a ripeterne o avvicinarne le gesta. In un campo, però, Vince Carter se la può giocare anche contro His Airness: le schiacciate. Persino MJ, da sempre reticente a concedere qualcosa agli avversari o ai più giovani, nel 2001 disse in un’intervista a John Thompson che uno Slam Dunk Contest contro Carter “sarebbe stato divertente e avrebbe intrattenuto i tifosi, indipendentemente dal vincitore”. A più di 20 anni di distanza, Carter si è detto sicuro che in una sfida di entrambi al massimo delle loro possibilità avrebbe trionfato lui. "Avrei vinto. Non so come, ma avrei vinto io" ha detto in un’intervista con Taylor Rooks di Bleacher Report. "So che Michael si sarebbe dato da fare e io avrei dovuto dare il mio massimo. Ma è come per Kobe Bryant o Julius Erving: avrei adorato poter sfidare i più grandi di sempre. E contro gente del genere devi per forza avere fiducia nelle tue possibilità: se gente come MJ, Kobe o anche LeBron vede delle debolezze, le sfrutta a suo vantaggio. Per questo avrei avuto fiducia nello sfidare chiunque". Sfortunatamente non avremo mai la riprova, ma almeno in questo Carter può sostenere di essere stato più grande di Jordan.