Una macchina che crea scontrini che riportano, una a una, tutte le critiche ricevute da Anthony Edwards sui social. Anche quelle eccellenti, pronunciate da grandi del parquet come Carmelo Anthony (“Sei davvero determinato a scendere in campo e diventare la faccia della lega, perché mi pare che ti stiano dando questo ruolo un po’ troppo facilmente”) o da artisti di fama mondiale come Cam’ron (“Per me è un All-Star. Ma non è ancora una superstar”). Una macchina che non esiste – se non nell’ultimo spot creato dallo sponsor tecnico di Anthony Edwards per il lancio della sua ultima scarpa. Una macchina che aiuta la giovane superstar di Minnesota a tenere il conto di tutte le critiche che riceve. “Sento tutto l’odio che mi circonda”. E lo usa come carburante per dare ancora di più in campo. “Questo è solo l’inizio - dice di quanto fatto vedere da lui e dai T’Wolves in questa stagione – perché io non sono quello che pensano loro. Io sono meglio. Credeteci”, intima ai suoi tifosi. E a soli 22 anni ha tutta una carriera davanti per dimostrarlo.