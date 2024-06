A far entrare nella storia NBA i giocatori sono i titoli, ma chi sono i più vincenti di sempre per quanto riguarda la percentuale di vittorie ai playoff? In classifica (tenendo conto solo dei giocatori con almeno una convocazione all'All-Star Game) troviamo ovviamente tanti 'nomi' attesi, ma non mancano le sorprese. Andiamo a vedere i migliori 25 di sempre