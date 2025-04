"Il nostro piano partita? Attaccare Tyler Herro, il loro punto debole difensivo", aveva dichiarato Darius Garland dopo la vittoria dei Cavs in gara-2. "Uno che non difende non dovrebbe parlare", la replica dell'All-Star degli Heat. La terza sfida della serie, con Cleveland avanti 2-0, si preannuncia incandescente: la diretta è su Sky Sport NBA alle ore 19 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Cosa c’è di meglio di una bella polemica a distanza per infiammare una sfida di playoff già imortante di suo? Gara-3 tra Heat e Cavs, la prima partita della serie in programma a Miami, con Cleveland però avanti 2-0 nella serie, viene introdotta dallo scambio di dichiarazioni tra Darius Garland e Tyler Herro, due tra i grandi protagonisti della serie. Dopo il successo di gara-2, infatti, Garland aveva dichiarato che nel piano partita dei Cavs c’era – oltre all’imperativo di prendersi cura di ogni possesso, evitando le palle perse - quello di “attaccare Herro, il punto debole difensivo degli Heat”. Un’osservazione che è ovviamente piaciuta poco all’All-Star di Miami, che dopo aver segnato 38 e 30 punti nelle due partite di play-in necessarie agli Heat per raggiungere i playoff, sta viaggiando a 27 di media anche contro i Cavs, con una gara-1 da 21 punti a cui ha fatto seguito una seconda partita chiusa a quota 37. “Uno che non difende non dovrebbe parlare”, la sua pronta risposta. “Dare ai giornalisti una risposta del genere la dice lunga su che tipo di persona sia. Io e Darius abbiamo avuto da ridire in campo, ma quello fa parte del nostro spirito competitivo. Di certo non sono preoccupato di lui, e non ho bisogno di motivazione extra”, ha concluso Herro, i cui numeri difensivi fin qui nella serie sono meno entusiasmanti di quelli offensivi (discorso che però vale anche per Garland).