L'All-Star dei Celtics si è procurato una lussazione al dito indice della mano sinistra come conseguenza di un fallo duro da parte di Cole Anthony, punito con il flagrant dagli arbitri (terzo flagrant foul su tre partite, dopo quelli a Caldwell-Pope in gara-1 e Goga Bitadze in gara-2). "Se va avanti così finirà per scoppiare una rissa o qualcosa del genere", avverte Brown.

Jaylen Brown non ci sta. Il flagrant foul chiamato ai suoi danni a Cole Anthony (trattenuta violenta al braccio, che ha causato la caduta a terra della star dei Celtics e una lussazione al dito indice della mano sinistra) è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. "Prima o poi finirà per esserci una rissa, o qualcosa del genere, perché inizia a non assomigliare più a una partita di pallacanestro, e gli arbitri sembrano aver perso il controllo della serie", ha avvertito Brown dopo gara-3. "Non ho problemi a giocare in maniera fisica, ma quando metto in campo io la mia fisicità i fischi improvvisamente vanno in un'altra direzione". E la maniere forti esibite dai Magic nelle prime tre gare della serie - che hanno portato a un flagrant foul in ognuna delle tre partite (nella prima a Caldwell-Pope per l'intervento su Tatum che gli è costato lo stop in gara-2, nella seconda a Goga Bitadze che ha procurato una ferita con 5 punti di sutura a Porzingis, e ora a Cole Anthony) - rischiano di portare la serie su un terreno pericoloso. "Se vogliono la guerra l'avranno, sappiamo giocare duro anche noi", ha affermato Brown. "E poi vediamo chi avanzerà al secondo turno".