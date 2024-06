Isaiah Hartenstein è stato assoluto protagonista dei playoff con i New York Knicks, risultando indispensabile per la squadra di Tom Thibodeau sotto canestro. Dopo una carriera passata soprattutto come lungo di riserva, nell’ultima stagione il tedesco si è affermato anche come titolare, pescando proprio un bel momento per presentarsi sul mercato dei free agent a caccia di un nuovo e remunerativo contratto. A 26 anni di età Hartenstein ha abbastanza esperienza per poter tenere il campo ai playoff ma allo stesso tempo non è troppo vecchio per inserirsi anche in un roster giovane, ed è per questo motivo che gli Oklahoma City Thunder sembrerebbero particolarmente interessati a lui. Forti di un roster giovanissimo ma già in grado di chiudere la regular season con il miglior record di una Western Conference ultra-competitiva, i Thunder hanno tutti i mezzi per muoversi sul mercato, sia in termini di scelte al Draft che soprattutto di spazio salariale, prima che i loro giovani (Jalen Williams e Chet Holmgren su tutti) maturino i requisiti per chiedere accordi al massimo salariale. OKC ha circa 35 milioni di dollari da spendere quest’estate e secondo quanto scritto da Stephen Bondy del New York Post il loro obiettivo è proprio Hartenstein: “I Thunder secondo diverse fonti sono la minaccia principale per portare via Hartenstein dai Knicks” ha scritto il giornalista.