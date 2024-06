È un fine settimana intenso in casa Los Angeles Lakers in vista di una seconda metà di giugno che si preannuncia calda. Nella giornata di giovedì, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, Bronny James ha sostenuto un provino a El Segundo con la franchigia gialloviola in vista del Draft di fine mese (nella notte tra il 26 e il 27 giugno in diretta su Sky Sport NBA, repliche con commento in italiano). “ L’atletismo, il potenziale difensivo e il tiro visto nella combine di Chicago hanno certamente interessato i Lakers, che potrebbero aiutare a fare la storia accoppiando Bronny a suo padre LeBron James, se quest’ultimo dovesse decidere di tornare quest’estate dopo aver testato la free agency come ci si attende” ha scritto il giornalista Dan Woike. I Lakers hanno due scelte al Draft, la numero 17 (che però potrebbe essere ceduta per un giocatore pronto a dare un contributo immediato) e la numero 55 del secondo giro , con la quale potrebbero selezionare Bronny se fosse ancora a disposizione. Nelle ultime settimane il figlio primogenito di James ha migliorato le sue quotazioni in ottica Draft , specialmente con i test atletici (oltre un metro di salto verticale, quarto miglior dato della classe) e un buonissimo 19/25 nell’esercizio del tiro da tre punti (secondo migliore) alla Combine di un mese fa.

Lakers, colloquio con JJ Redick nel weekend

Dopo aver fallito l’assalto a Dan Hurley di UConn, i Los Angeles Lakers hanno ricominciato la loro ricerca di un nuovo capo-allenatore per la panchina. I piani alti dei gialloviola, tra cui anche la proprietaria Jeanie Buss, incontreranno JJ Redick per un colloquio formale nel corso del weekend, dopo aver già incontrato Rob Pelinka con un incontro durato un’ora e mezza durante la Combine di Chicago. Secondo quanto scritto da ESPN — per la quale Redick al momento sta commentando le NBA Finals come analista televisivo — se l’incontro dovesse andare bene diventerebbe lui il numero 1 per la panchina, come sostengono già diverse altre testate come The Athletic. Gli altri candidati sono James Borrego, attualmente assistente per i New Orleans Pelicans, Kenny Atkinson (Golden State), Chris Quinn (Miami), Micah Nori (Minnesota), David Adelman (Denver) e Sam Cassell (Boston).