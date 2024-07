Russell Westbrook aveva deciso di rimanere ai Clippers anche per la prossima stagione, esercitando la player option da 4 milioni presente nel suo contratto. Il veterano ex Thunder e Lakers, però, non sembra rientrare nei piani del front office e sarebbe sul mercato in attesa di proposte per eventuali trade. E la prossima destinazione di Westbrook potrebbe essere Denver, alla ricerca di giocatori per allungare le rotazioni senza far lievitare il monte stipendi

C’è una cosa che accomuna Clippers e Nuggets, e a dire il vero buona parte delle squadre NBA con un monte salari pesante: lo spettro della luxury tax e soprattutto delle consistenti restrizioni operativeimposte dall’ingresso nel famigerato “second apron”. Logico quindi che da più parti si gestiscano le scelte di mercato sì in base alle esigenze tecniche delle squadre, ma anche con un occhio di riguardo agli incastri salariali. Succede così che Russell Westbrook, fresco dell’esercizio della player option che lo tratterrebbe su quella sponda di Los Angeles anche per la prossima stagione in cambio di 4 milioni di dollari ma a quanto pare fuori dai piani futuri dei Clippers, si trasformi in un potenziale obiettivo di mercato. E anche se le ultime stagioni non sono state esattamente indimenticabili per l’ex MVP, il suo nome pare aver già solleticato l’interesse di una pretendente non di poco conto.