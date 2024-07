Meno di un anno fa era toccato al compagno di squadra Jaylen Brown stabilire un record e ora i Celtics segnano un nuovo primato: il prolungamento dell’accordo con Jayson Tatum si trasforma nel contratto più ricco nella storia della NBA. La stella di Boston, fresca della vittoria del titolo, ha firmato fino al 2030 in cambio di 314 milioni di dollari per 5 anni. E nell’ultima stagione del suo nuovo contratto Tatum riceverà un salario di 71.4 milioni di dollari

Dalle parti di Boston stanno facendo l’abitudine a siglare rinnovi a cifre da record. Meno di un anno fa era toccato a Jaylen Brown, che con i suoi 304 milioni di dollari per 5 anni aveva segnato un primato ogni tempo in NBA, e ora, dopo il trionfo con Dallas che ha portato in città il tanto agognato 18° titolo nella storia della franchigia, è la volta dell’altra stella della squadra. È infatti notizia di questa notte il prolungamento concesso a Jayson Tatum, il cui accordo con i Celtics scadeva nel 2025. All’ex Duke la dirigenza biancoverde ha concesso una estensione al massimo salariale consentito e Tatum è ora sotto contratto con Boston fino al 2030 in cambio di complessivi 314 milioni di dollari. Si tratta dell’accordo più ricco nella storia della lega, che pare destinato a rimanere tale almeno per un altro anno.

I dettagli dell’accordo e le cifre reali nelle tasche di Tatum Prima di siglare il rinnovo fino al 2030, Tatum stava per entrare nell’ultimo anno del quinquennale firmato nel 2020 per 163 milioni di dollari. Nel frattempo, quindi, il valore complessivo del contratto del numero zero biancoverde si è poco meno che raddoppiato. Il nuovo accordo, che contiene anche una player option a favore del giocatore sull’ultimo anno e un compenso extra in caso di trade che lo porti lontano da Boston, entrerà in vigore già dalla stagione 2024-25 e vedrà lievitare il salario annuo di Tatum dagli iniziali 51.4 milioni di dollari fino ai 71.4 milioni dell’ultima stagione 2029-30. Nessun giocatore nella storia della NBA ha mai siglato un accordo che per una stagione superasse i 70 milioni di dollari. A dire il vero, se si considera il salario medio dei 5 anni inseriti nel prolungamento, ovvero 62.8 milioni di dollari, e vi si applicano le tasse federali dello stato del Massachusetts, le varie commissioni dovute ad agenti e le trattenute previste dal contratto collettivo dei giocatori, nelle tasche di Tatum dovrebbe entrare la cifra comunque piuttosto ragguardevole di circa 25.2 milioni di dollari. approfondimento Tatum rinnova, Thompson va ai Mavs: tutte le firme

Un record destinato a durare poco Se il record stabilito da Brown nell’estate del 2023 è durato giusto un anno, quello appena segnato da Tatumpare destinato ad avere la stessa tenuta. Stando alle previsioni contrattuali dell’ultimo accordo collettivo firmato tra l’associazione dei giocatori e la NBA, infatti, i prossimi rinnovi al “super max” dovrebbero andare addirittura oltre le cifre già mastodontiche messe nero su bianco dalle due stelle dei Celtics. Già tra dodici mesi, per esempio, Luka Doncic potrebbe firmare una estensione contrattuale di 5 anni per 346 milioni, cifra che Dallas non dovrebbe aver alcun problema a concedergli. Per ora, tuttavia, il record del contratto più ricco di sempre spetta a Tatum, che dopo aver vinto il suo primo titolo NBA e in attesa di scendere in campo con Team USA alle Olimpiadi di Parigi sembra avviato verso un’estate più che discreta.