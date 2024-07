Team USA è sbarcata ad Abu Dhabi, dove affronterà due partite amichevoli contro Australia e Serbia (entrambe in diretta su Sky Sport) in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con ogni probabilità non ne farà parte Kevin Durant, che non si è ancora allenato col resto della squadra per un infortunio al polpaccio. Steve Kerr però non si è detto preoccupato: "Ci sono ancora un paio di settimane prima di prendere decisioni sul roster"

Team USA ha già subito la prima defezione per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con Kawhi Leonard che ha lasciato il posto a Derrick White dopo i primi allenamenti a Las Vegas. Un piano che la nazionale statunitense aveva già preparato, preallertando White con settimane di anticipo nel caso in cui Leonard non ce l’avesse fatta, ma a due settimane dall’inizio delle Olimpiadi potrebbero essere costretti a operarne un altro. Kevin Durant, infatti, non si è ancora allenato con la squadra, complice un problema al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo con i suoi compagni di nazionale. Neanche allo sbarco ad Abu Dhabi, dove gli USA affronteranno l’Australia (lunedì 15 alle 18 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua) e Serbia (mercoledì 17 alle 18, sempre con commento Bonfardeci-Bevacqua), Durant è riuscito ad allenarsi, portando Steve Kerr a parlare della situazione. "So che mancano ancora un paio di settimane prima di prendere una decisione per quanto riguarda il roster" ha detto alla stampa. “Perciò procediamo giorno per giorno. Non abbiamo discusso della possibilità di sostituire KD perché siamo fiduciosi che sia a posto per quando dovremo giocare”. Una situazione da monitorare nell’attesa che Derrick White si unisca al resto del gruppo nel corso di questo weekend.