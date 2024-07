Hanno perso Paul George, si sono visti “rispedire” indietro da Las Vegas Kawhi Leonard (quel ginocchio non dev’essere così a posto come si pensava…) e da ottobre dovranno competere in una Western Conference mai così forte, in un’annata particolare perché vede l’inaugurazione dell’Intuit Dome a Inglewood e il taglio definitivo del cordone ombelicale (leggi Staples Center poi Crypto.com Arena) che li teneva all’ombra dei Lakers. È un’estate calda, quella in casa Clippers, e probabilmente le novità non sono finite. Anche a livello di organico: rimpiazzato (…) Paul George con Derrick Jones Jr., salutato il ritorno di Batum, firmati Mo Bamba e Kevin Porter Jr., il nome sulla bocca di tutti è quello di Russell Westbrook. Fin dai tempi di OKC il suo ottimo rapporto con Paul George è risaputo: via quest’ultimo non è detto che – pur avendo esercitato la sua player option da 4 milioni di dollari per il prossimo anno – il futuro di Westbrook sia ancora a Los Angeles. “Stiamo lavorando con il suo agente per capire qual è la situazione ottimale per lui, e quali i prossimi passi da percorrere. Con noi ha fatto un gran lavoro: non abbiamo altro che gran rispetto verso Russ, un Hall of Famer”, ha fatto sapere Lawrence Frank, il n°1 del front office dei Clippers. Le classiche parole dolci che dietro lo strato di zucchero lasciano pensare a un possibile addio del giocatore, se trovasse destinazione gradita (si parla dei Denver Nuggets di Nikola Jokic) ed eventuale accordo, ma la partenza di Westbrook potrebbe essere tutto tranne che l’ultima.