Nikola Jokic mancava da due anni a una competizione ufficiale con la Serbia, dagli Europei di basket conclusi con una sconfitta contro l’Italia. Il tre volte MVP della NBA negli ultimi quattro anni ha ricominciato con una sconfitta contro Team USA per 110-84, anche se ce l’ha messa veramente tutta per evitare il ko dei suoi chiudendo con 20 punti, 5 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi, pur commettendo 4 palle perse e tirando 1/6 dalla lunga distanza (contro il 7/9 da due). Un dato, in particolare, ha colpito l’attenzione: mentre tutti i suoi compagni di squadra hanno un plus-minus negativo, Jokic è l’unico ad aver finito a quota 0, il che significa che nei 30 minuti e 45 secondi in cui lui è rimasto in campo la Serbia ha tenuto testa a Team USA. Il problema sono stati allora i 9 minuti e 15 in cui è rimasto in panchina, nei quali la Serbia ha subito un maxi-parziale di 29-3, determinando il -26 con cui si è concluso il match. La squadra allenata da Svetislav Pesic ha ancora tutte le carte in regola per superare il gruppo C, ma dovrà impegnarsi per rimontare nella differenza canestri nelle prossime sfide con Porto Rico e soprattutto Sud Sudan.